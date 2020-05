Bewoners in verzet tegen bouwweg in Rosmalen

Eenrich­tings­ver­keer in Den Bosch krijgt vervolg met ’loopstro­men’ en nieuwe opzet van warenmarkt

13:45 DEN BOSCH - Er komt een vervolg van het éénrichtingsverkeer voor voetgangers dat de afgelopen dagen is getest in de Bossche binnenstad. Volgens de gemeente heeft de opzet ‘voorzichtig bijgedragen tot het reguleren van de drukte in de wat nauwere straatjes’.