Bewoners Kampdijklaan en Isabellaveld kunnen ‘ontmoetingstuin’ wel op hun buik schrijven

,,Er staan nu 54 woningen en er mogen er 119 gebouwd worden", aldus Eddie van Doorn van Gemeentebelangen. ,,En wat ons betreft zo snel mogelijk. Het is een mooie plek voor twintig of dertig sociale huur of betaalbare koopwoningen. Een mooie groenstrook is een aanwinst maar niet op die plek. Die kun je beter langs het spoor leggen. We willen geen woningen meer dicht langs het spoor. Het lesje met trillingen en geluid hebben we wel geleerd.”

Hand op de knip

De verkoop van de groenstrook met woonbestemming kan Vught tussen de 1.250.000 euro en 1.800.000 euro opleveren. Geld dat de gemeente in deze barre tijden goed kan gebruiken. ,,Dus moeten we de hand op de knip houden en geen 35.000 euro gaan uitgeven aan een ontmoetingstuin die ook nog eens tijdelijk is", aldus Nathalie Pullens van de VVD. ,,We willen wel dat de bewoners worden meegenomen in de verdere invulling van het bouwplan.”

Fopvoorstel

Ook Ton van der Vossen (PvdA/GroenLinks) liet weten dat wat hem betreft de groenstrook niet heilig is. ,,Wat ons betreft kan er worden gebouwd.”

CDA, D66 en SP vonden dat het ‘wonderlijke voorstel’ nooit op de agenda had mogen komen. ,,Het is een fopvoorstel", aldus Fons Potters van D66. ,,Niemand heeft hier om gevraagd en er is wel een duur ontwerpbureau ingeschakeld. Ik begrijp er niets van. Ik word er argwanend en achterdochtig van. Durft het college er zelf niet voor te kiezen om er alsnog woningen te bouwen? Bent u werkelijk zo enthousiast over uw eigen voorstel? Het college moet zich schamen.”

Raad als ‘excuustruus’

Yvonne Vos (CDA) vulde aan: ,,De gemeenteraad mag het afschieten en wordt hier gebruikt als een ‘excuustruus'. Burgers willen helderheid en transparantie. Geen toneelstukje.”