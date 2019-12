Bewoners ‘kritisch’ over nieuw evenementenbeleid in Den Bosch: ‘Hoe zit het met handhaving?’

Gevangene slaat medewerker PI Vught vol in het gezicht en moet tien dagen de isoleercel in

16 december VUGHT - Een medewerker van het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) in de PI Vught is donderdag gewond geraakt. Een gedetineerde sloeg zonder aanwijsbare reden de medewerker vol in het gezicht. De gevangene moet tien dagen de isoleercel in.