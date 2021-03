Bewoners leggen kant en klaar plan op tafel voor verdere invulling van Isabellaveld Vught

De bewoners willen graag actief meedenken over de verdere invulling van de resterende 66 woningen in hun wijk en voorkomen dat ze niet of te laat betrokken worden, zoals ze dat eerder ervaarden. Op een plek met een bijzondere geschiedenis volgens de bewoners. Zo vond er niet alleen de strijd tegen de Spanjaarden plaats maar werd op het Isabellaveld ook voetbalvereniging BVV, de voorloper van FC Den Bosch, kampioen van Nederland.

Het is allemaal te zien in een filmpje dat woonstichting Charlotte van Beuningen over de inwoners maakte. ,,In de tweede fase van de nieuwe wijk willen we graag appartementen langs het spoor", aldus Manon Garritsen van bewonersvereniging Poort van Vught. Garritsen heeft een achtergrond als stedenbouwkundige. ,,De appartementen hebben een dubbelrol. Ze dienen als geluidsbuffer voor het spoor en je kunt erachter parkeren zodat niet de hele wijk volstaat mat auto's. We willen graag een inclusieve, duurzame groene wijk worden en vinden het interessant hoe de gemeente op ons plan zal gaan reageren.”

Diversiteit in de wijk

Bewoner Erik Bolsius pleit voor diversiteit in de wijk. ,,Verschillende soorten huizen voor jong en oud, gezinnen en alleenstaanden. We willen graag heel sociaal wonen. Dat is prettig.”

In het plan zijn ook een groen parkje met mogelijk een ven of wateropvang opgenomen en alle woningen hebben uitzicht op groen.