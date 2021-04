Bewoners maken zich grote zorgen over nieuwe invulling van hun wijk, waaronder een Lidl XL

Kinderen mogen in Den Bosch op ontdek­kings­reis naar boeken

18 april DEN BOSCH - Een grote modderbaan voor verklede ‘varkens’ uit het boek ‘Hup Herman’, oude fietsen om dieren van te maken uit de fietsenwerkplaats van Kees zoals in het boek ‘Homme en het noodgeval’ of ‘boodschappenduiven’ uit de oorlog die in het boek ‘Verboden te vliegen’ onderduiken in de kelder. Acht kinderboeken komen zondag 13 juni tot leven tijdens de tweede editie van het Mooie Kinderboekenfestival in de Verkadefabriek in Den Bosch.