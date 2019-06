Bewoners Maliskamp boos: verdelgers laten rupsen gewoon zitten

Buurtbewoner Hans Krosse heeft al enkele weken geleden de gemeente Den Bosch via de WhatsApp de toenemende overlast voor de buurtbewoners gemeld. In zijn straat gaat het om totaal maar een stuk van hooguit 200 meter. ,,Vorig jaar telde ik er slechts twee nesten, dit jaar eens tuk of dertig, waarvan een aantal pal naast onze tuin. Ik hoorde daarna helemaal niets meer. Totdat vrijdag medewerkers van de firma Totaaltuin Brabant in de straat waren. In opdracht van de gemeente begonnen ze met apparatuur een maximale hoogte van 7 meter nesten weg te zuigen. Maar tot onze verbazing hebben ze acht nesten die op ooghoogte zaten gewoon laten zitten of slechts gedeeltelijk verwijderd”, klaagt Krosse.