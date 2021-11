Bewoners mogen eerder meepraten over opzet Bossche evenementen; Zomertheater mogelijk aangepast

Om beter zicht te hebben op de evenementenkalender van volgend jaar is er volgens een woordvoerder van de gemeente over de meeste evenementen inmiddels contact geweest met de Wijkraad Zuid, Wijkraad Bewonersvereniging Leefbare Binnenstad, bestuursraad Engelen Bokhoven en omwonenden van Sportiom. ,,Het gebeurt op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Voorheen deden we dit niet, omdat er vaak geen tijd voor was in het proces rondom de evenementenkalender. Dit jaar hebben we dat heel bewust ingebouwd’’, aldus de woordvoerder.