Bewoners van Antoniegaarde zijn afval bij containerhok kotsbeu: ‘Ratten rennen hier over straat’

Het lot bracht Sjaan en Nico bij elkaar, nu zijn ze zestig jaar getrouwd

24 maart NULAND – Het is dat haar broer in augustus 1960 ziek op bed lag en daardoor niet naar het openluchttheater in Heeswijk-Dinther kon gaan, anders was Sjaan van de Ven – die in zijn plaats werd gestuurd - mogelijk nooit gevallen voor de charmes van Nico Dobbelsteen. Er was slechts één blik nodig om verliefd te worden. Nu zijn ze zestig jaar getrouwd.