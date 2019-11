Bewoners van boten op Bossche Ertveldplas willen weten waar ze aan toe zijn

1200 ton strooizout in Den Bosch; afwachten of het fout is

10:47 DEN BOSCH - Zo'n 1200 ton strooizout heeft de gemeente Den Bosch in voorraad om de gladheid te bestrijden. Maar het is de vraag of dat spul mag worden gebruikt. Want het zout zou net als bij andere gemeenten weleens te veel schadelijke chemische stoffen kunnen bevatten. Daar waarschuwt leverancier De Nederlandse Zoutbank voor.