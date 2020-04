Bewoners van Gasthuiskwartier in Den Bosch geven digitale rondleiding in nieuwe woning ‘Daar staat de bank’

DEN BOSCH - Snerpende slijptollen, dreunende boren, raspende zagen en overal in en uitlopende installateurs van keukens of mannen die vloeren komen leggen. Er is één en al bedrijvigheid in en rondom de eerste 42 woningen en appartementen in het blok op de hoek van de Nieuwstraat en de Zuid-Willemsvaart in Den Bosch.

Marije Veenhuizen klopt tegen de muur. ,,Gelukkig is ons huis goed geïsoleerd. Als de ramen open zijn horen we de herrie om ons heen.” Ze kijkt door het voorraam naar de bouwput waar het Groot Ziekengasthuis stond. ,,Ik denk dat we daar de komende jaren meer last van hebben. Dat weet je als je in een nieuwe wijk woont.”

Volledig scherm De nieuwe bewoners kijken de komende tijd nog uit op een bouwput © Peter de Bruijn Marije verhuisde vorige week met verloofde Marco van Ballegooy en dochtertje Kiki naar het eerste nieuwbouwblok van het Gasthuiskwartier. De juristen werken vanwege de intelligente lockdown tussen de verhuisdozen. Marije: ,,Een uitdaging. Soms loopt je hoofd over; weet je niet meer welke dag het is.”

Het tweetal vond het vanwege het virus lastig om vrienden te vragen te helpen bij de verhuizing.

‘Mondkapjes voor verhuizing geregeld’

,,Een vriend heeft een vriendin die op de intensive care werkt”, legt Marco uit. ,,Een ander vriend is mantelzorger voor z’n schoonmoeder. Je bent bang dat ze corona bij de verhuizing oplopen.” Marije vult aan: ,,We hebben mondkapjes geregeld en zoveel mogelijk anderhalve meter afstand gehouden. Moeilijk bij een verhuizing.”

Marco: ,,We hebben veel samen gedaan. Marije het ‘project’ huishouden, dochtertje Kiki en een fulltime baan erbij. Mijn pa en ik het project ‘nieuwe woning’ en ik mijn baan. We hebben ons groepje vanwege de kans op besmetting klein gehouden. Nog weinig bekenden, familieleden of vrienden voor een bezichtiging over de vloer gehad..”

Marije wijst op haar laptop. ,,Ik geef digitale rondleidingen door ons nieuw huis. Vrijdag heb ik een ‘video-afspraak’ met de familie. Wat ik dan zeg? Daar staat de bank. Ik laat de inrichting zien. ,,Ik heb mijn vriendinnen deze week ook virtueel meegenomen door de woning. Ze vonden het mooi.”

Twee rode stoeltjes tussen de bestelbussen

Een stukje verderop in het nieuwe blok staan twee uitnodigende rode stoeltjes tussen allerlei geparkeerde bestelbusjes van de werklui. ,,Rond half vier is de grootste drukte voorbij”, weet Herlinde Berkien oorspronkelijk uit Delft. ,,Daarna kan ik met mijn man nog even in de stoeltjes van het zonnetje en nieuwsgierige voorbijgangers genieten. Maak ik soms een praatje op anderhalve meter met de mensen.”

Volledig scherm De bussen staan in het Gasthuiskwartier geparkeerd. © Peter de Bruijn

Herlinde en haar man waren begin maart de eerste bewoners. ,,Toen was er nog geen crisis met een lockdown. ,,Daar hadden we nog niet van gehoord. We hebben de keuken makkelijk kunnen plaatsen en de vloer nog zonder problemen laten leggen.”

Drankje door corona uitgesteld

Ze vindt het jammer dat ze de toekomstige medebewoners nauwelijks leert kennen. ,,Normaal loop je makkelijker bij elkaar binnen. We hadden via de Vereniging van Eigenaren al een leuke band opgebouwd. We zouden samen snel een drankje doen. Maar dat is door de corona uitgesteld.”