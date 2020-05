Bewoners willen helderheid over herinrichting Hoogstraat Rosmalen

Mooi hoor, het bouwplan van Hoedemakers voor de hoek Raadhuisstraat en Hoogstraat. Maar buurtbewoners zien het liefst het hele gebied in één keer opgeknapt. En willen van de gemeente duidelijkheid over hoe de omgeving wordt ingericht.

ROSMALEN - Piet Versteijnen woont in een appartement aan de Hoogstraat in het centrum van Rosmalen en kijkt precies uit op de plek waar vroeger de Aldi en het postkantoor zaten. Al jarenlang wacht deze plek op bebouwing en die gaat er nu komen: Hoedemakers bouwt er straks 37 huurappartementen naar een ontwerp van Groosman Architecten in Rotterdam.

Met de aanvankelijke bouwhoogte hadden enkele omwonenden nog moeite. Volgens de gemeente kan een gebouw van vier bouwlagen op deze plek best gezien de bouwhoogtes in de omgeving. Maar ze bleek wel gevoelig voor de bezwaren. Aan de kant van de Korte Nieuwstraat wordt het gebouw daarom een verdieping lager. Het aantal appartementen moest daarom terug van 39 naar 37 stuks.

Garages verpieteren

Maar er leven nog andere bedenkingen bij buurtbewoners, zegt Piet Versteijnen namens hun. Het braakliggende terrein waar gebouwd wordt is onderdeel van een groter perceel tussen Venstraat, Raadhuisstraat, Hoogstraat en Korte Nieuwstraat. De noord- en westzijde van het gebied blijft nu buiten schot. ,,En dat is jammer", zegt Versteijnen. ,,Aan de Korte Nieuwstraat staan enkele garages te verpieteren. En aan de Venstraat heeft woningcorporatie Joost (vroegere Kleine Meierij) in het verleden huizen gekocht. Waarom wordt dit nu niet in zijn geheel aangepakt? Nu blijven we met een verpauperde hoek zitten. Waarom heeft de gemeente daarin niet meer geregisseerd?”

‘Haaks parkeren onveilig’

Verder verbaast het buurtbewoners dat de procedure voor het bouwplan van Hoedemakers al loopt, maar dat nog helemaal niet duidelijk is hoe de omgeving wordt ingericht. Terwijl de behoefte aan duidelijkheid, zeker waar het om parkeren gaat, groot is. Versteijnen: ,,We begrijpen dat de gemeente de parkeerplaatsen die nu verloren gaan, wil terugbrengen in de Raadhuisstraat en Hoogstraat. In de Hoogstraat komen parkeerplaatsen haaks op de weg, maar dat is volgens ons veel te onveilig.” Toekomstige bewoners van de appartementen gaan overigens allemaal op eigen terrein parkeren. En omdat dit goed is geregeld, vindt de gemeente dat de bouw niet hoeft te wachten op de definitieve plannen voor de herinrichting van de buurt.

De nieuwe appartementen komen in twee haaks op elkaar staande gebouwen en worden gemiddeld tussen 75 en 100 vierkante meter groot met maximaal drie slaapkamers. Van ongeveer de helft van de appartementen wordt de huur zo’n 950 euro per maand. Voor de grootste appartementen ligt de huur boven 1000 euro.