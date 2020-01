Bewoners willen kruising Fonteinkruid Berlicum nog veiliger

BERLICUM - Bewoners van de nieuwe wijk Beekveld zijn erg blij met de aanpak van de kruising Apollostraat-Hoogstraat-Mariendaal. Maar tevreden zijn ze nog lang niet. Een zebra en extra verlichting is nodig. ,,Dan is het pas écht veiliger.”

,,We waren na maanden van praten echt blij toen ze eind vorig jaar begonnen met de aanpak van de gevaarlijke kruising in de Hoogstraat bij onze wijk. En we dachten nog, laten we niet meteen weer gaan zeuren en kijken hoe het bevalt. Maar nu laten we ons toch weer horen. Want het is nog lang niet veilig genoeg voor de groep kinderen die hier elke dag de Hoogstraat over moeten steken naar de Theresiaschool”, zegt bewoner van het Fonteinkruid Martijn van de Mortel.

Samen met buurtbewoner Johan van Kessel zit hij aan de keukentafel in zijn woning vlakbij de kruising Mariendaal-Hoogstraat-Apollostraat in Berlicum. ,,In feite is het ook een vervelend kruispunt in zo’n S-vorm. En onoverzichtelijk als je van onze woningen naar de Hoogstraat loopt. Links wordt je gezichtsveld meteen belemmerd door geparkeerde auto’s. Dat is bij het oversteken naar de Apollostraat al heel vervelend.”

Zebrapad is een van de maatregelen

Blij zijn Van de Mortel en Van Kessel met de middengeleider die in de weg is aangelegd. Dat geeft immers een rustpunt bij het oversteken in het midden van de weg. ,,Maar het is hier druk en onoverzichtelijk. We willen absoluut niet blijven zeuren. Maar er zou nog meer moeten gebeuren om het écht veilig te maken voor onze kinderen. Een zebrapad is een van de maatregelen. Extra verlichting bij het kruispunt een goede aanvulling. En we zouden het liefst zien dat er een dertig kilometerzone komt. Maar dat blijft uit.”

De politieke partij CDA heeft in de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel al verschillende keren aangedrongen op het maken van een zebra. Maar de partij kreeg daarvoor de handen niet op elkaar. Verkeerswethouder Bart van de Hulsbeek vindt zebra's een schijnveiligheid creëren.

De bewoners bevestigen dat de gemeente er zo over denkt. Van de Mortel: ,,Als ik bij de gemeente aanklop, dan zeggen ze daar dat een zebra leggen een schijnveiligheid is. Misschien rijden wel steeds meer automobilisten gewoon door bij een zebra. Maar de wet is daar nog steeds duidelijk over. Als voetganger heb je bij een zebra recht op voorrang. Als de zebra er niet ligt, dan heb je dus helemaal niks. En we weten heus wel dat we onze kinderen ook moeten leren bij een zebra toch goed op te letten.”

Advies: maak maar een clubje klaarovers voor begeleiding kinderen