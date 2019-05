Bewoonster klaagt over stank en rook van hamburgerrestaurant Bar35, maar krijgt ongelijk

De bezwaarmaker, wonend in een appartementencomplex in de buurt van de zaak, zegt veel last te hebben van stank en rook door Bar35. Het restaurant in de Uilenburg zou daarbij niet voldoen aan de milieuwet, stelt de omwonende verder. Daarom eiste de man eind maart voor de commissie van bezwaarschriften van de gemeente Den Bosch dat een exploitatievergunning wordt geweigerd, waarmee de zaak dus niet meer voortgezet kan worden.

De bezwarencommissie laat echter in het midden of de overlast ook echt van ‘die orde is dat op grond daarvan de vergunning geweigerd moet worden’, staat in de uitspraak. De commissie stelt dat als er al sprake is van rook- en stankoverlast, dat nog geen reden is om de exploitatievergunning te weigeren. Dat kan op basis van deze milieuwetten alleen als er geluidshinder is. Aangezien daar niet over geklaagd is, ziet de bezwarencommissie geen reden om de vergunning te weigeren.