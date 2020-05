Bezoek zonder fysiek contact kan bij Van Neynsel

DEN BOSCH - Ouderenorganisatie Van Neynsel biedt op haar vijf locaties in Den Bosch en Vught weer mogelijkheden tot bezoek en contact met bewoners.

Bezoeker mogen dus nog niet binnen in de locaties. Er zijn wel mogelijkheden om in de tuin te zitten, in een tent of in een speciale ruimte die van buitenaf te betreden is. Na elk bezoek worden die ruimtes gedesinfecteerd.