Bezoekers tóch aan Bossche theaterdeur, maar moesten voor Amhali in Mainstage zijn

Den Bosch krijgt een ‘klein Silicon Valley’ op het Gren­co-ter­rein

4 september DEN BOSCH - Google, Facebook en Netflix: zomaar een paar giganten van techbedrijven die geboren zijn in het Amerikaanse Silicon Valley. En wie weet ontstaan zulke bedrijven ook in Den Bosch. Want de gemeente Den Bosch zet alles op alles om een ‘klein Silicon Valley’ in de stad te krijgen.