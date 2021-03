Bezoekje aan café of restaurant veel meer dan alleen dat kopje koffie: ‘Ik heb niks anders’

DEN BOSCH/ROSMALEN/VUGHT - Genoeg = genoeg! Dus zetten verschillende horeca-ondernemers in Den Bosch, Rosmalen en Vught dinsdag de tafels en stoelen weer buiten. Het kon op sympathie rekenen van passanten. ,,Dat ze maar snel weer opengaan. Op een terras voel ik me veiliger dan in een volle supermarkt!”

Bernard Kuenen kijkt naar zijn terras van Grand Café Silva Ducis. De voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in Den Bosch en heeft met collega’s op de Parade de terrassen opgezet, maar niemand mag er op gaan zitten. ,,Een stil protest. We zien dat de parken en pleinen vol zitten met mensen, maar de terrassen mogen niet open? Dat is niet te doen”, zegt hij. Een passant op de Parade in Den Bosch vraagt zich af: ,,Is dit een museum? Zo van: kijk, zó zag een café in Den Bosch er vroeger uit?”

Op de Markt en in de Korenbrugstraat staan er dinsdagochtend ook al wat, net als in de Korte Putstraat. Als je niet beter zou weten, zou je denken dat er een ‘gewone’ terrasdag op komst is. ,,Kippenvel om het zo weer te zien”, zegt Desiree Theuns van Zevenden Hemel. ,,In plaats van dat mensen in grote groepen in het park gaan zitten met hun koffietjes, kunnen ze ook gereguleerd op de terrassen zitten.”

Quote Kappers en schoon­heids­spe­ci­a­lis­ten mogen weer aan mensen friemelen en wij mogen ze niet op afstand een kopje koffie serveren? Mike van de Sande, Onder Ons Vught

Het geluid van de horeca-ondernemers is eigenlijk overal hetzelfde. Het water staat ze tot aan de lippen. Ze zien hun schulden oplopen en er is nog steeds géén perspectief. En dan heb je nog die oneerlijkheid. ,,Kappers en schoonheidsspecialisten mogen weer aan mensen friemelen en wij mogen ze niet op afstand een kopje koffie serveren? Dat wringt", zegt Mike van de Sande van Onder Ons in Vught. Ook hij heeft de tafels en stoelen buitengezet, keurig afgezet met een lint.

Veel meer dan een kopje koffie

Aan de andere kant van het lint zit vaste bezoekster Dagmar Piechnick op haar rollator. ,,Ik woon hier om de hoek en kom iedere dag als ze open zijn. Met een vast groepje. Ik ben oud hè, dan heb je niks anders en nu al helemaal niet. Vier jaar geleden is mijn man overleden en mijn kinderen werken. Hier kan ik met anderen praten. Natuurlijk wil ik ook niet ziek worden maar de zaak kan veilig, op 1,5 meter, open. Het betekent voor mij veel meer dan alleen dat kopje koffie drinken.”

In het centrum van Vught sluit een groepje senioren het ‘virtuele Pieterpad’ af met een hapje en een drankje. Op en rond een bankje voor Restaurant Mae die niet deelneemt aan de horeca-actie. ,,Op een terras voel ik me veiliger dan in een volle supermarkt", aldus één van de senioren. ,,En ik betwijfel of deze maatregelen ook wel echt nodig zijn.”

Kantelpunt

Ook de terrassen van Vigor en Hemels zijn leeg. Omdat het toch een hoop werk is om de terrassen klaar te zetten én de spullen uit de opslag laten halen ook geld kost. ,,De horeca heeft het echt heel zwaar", verzucht centrummanager Angèle van de Water. ,,Een aantal bevindt zich op een kantelpunt en ik snap dat ze er dan niet voor kiezen de tafels en stoelen naar buiten te sjouwen. Dat ziet Den Haag toch niet."

In Rosmalen deden meeste horeca-ondernemers op de Driesprong en Dorpsstraat wel mee aan de landelijke actiedag. ,,Er staan verschillende terrassen uit en de tafels zijn gedekt", aldus Roy van Veghel, bestuurslid van de Bossche afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. ,,Sommige ondernemers hebben poppen in stoelen gezet, dat geeft wel een levendig beeld.”

Etalagepoppen

Dat is onder meer het geval bij ‘t Vosje op de Driesprong, daar bevolken een handvol etalagepoppen op veilige afstand het terras. ‘Was ons terras maar vers voorjaarsgras’, verzucht de uitbater van Bottles op een van de affiches, verwijzend naar parken waar iedereen kan zitten mét een drankje..

