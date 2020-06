Bezuinigen in Den Bosch? Liefst één voorstel en geen negentig in een eindeloze vergadering

DEN BOSCH - De bezuinigingen op de bijzondere bijstand voor sociale activiteiten, de jeugdsportsubsidies en het project Beweeg U Fit voor senioren in Den Bosch gaan niet door. Maar om te voorkomen dat er bij de definitieve beslissing over de miljoenenbezuinigingen zo’n negentig moties met allerlei voorstellen gaan komen, willen de partijen in de gemeenteraad een poging wagen om met één voorstel te komen.

Pieter Paul Slikker van de PvdA gaat hier het initiatief voor nemen. ,,Het is beter om op 7 juli tijdens de gemeenteraadsvergadering met één pakket te komen: wat moet wél gebeuren, wat moet niet gebeuren. Ook wij willen dan, net als de SP, over onze schaduw heen stappen en keuzes maken die we liever niet maken. Als we er gezamenlijk maar uit zien te komen.’’

Graag een streep door meer

De PvdA was donderdagavond in de commissie bestuur de enige partij die een aantal bezuinigingen van tafel wil én aangeeft waar er dan geld te halen valt. Het schrappen van de bezuinigingen waar al een meerderheid voor te vinden is, is door Slikker al aangevuld. Zijn partij ziet ook graag een streep door de bezuinigingen op het leerlingenvervoer, natuur- en milieueducatie en het accommodatiebeleid.

650.000 euro halen

Volledig scherm Pieter Paul Slikker (PvdA) © Jan Zandee Om die bezuinigingen ongedaan te kunnen maken, moet er volgens Slikker 650.000 euro ergens anders gevonden zien te worden. ,,Bij de forensenbelasting, havengelden, toeristenbelasting, subsidie groene daken voor hoge inkomens, City Markering, representatie en bestuurlijke samenwerking.’’



Volgens de fractievoorzitter van de PvdA gaan de twee lijstjes (voorstel plus dekking) naar de dertien andere fractievoorzitters. ,,Dat moet een begin kunnen zijn om samen tot één voorstel te komen’’, aldus Slikker na de vergadering desgevraagd.

Tweede ronde over miljoenen

De discussie ging vervolgens ook over de tweede bezuinigingsronde die er aan staat te komen als de rekening van de coronacrisis duidelijker wordt. De commissie schaarde zich achter het voorstel van Esther de Ruiter van GroenLinks om in september een openbare bijeenkomst te houden om daar over te praten.

Wethouder Jan Hoskam van Financiën zag dat nét even anders. ,,September is te vroeg. Dan komt er wel een corona-rapport, maar dan zitten we nog steeds in de mist omdat dan nog niet duidelijk is wat er vanuit Den Haag aan geld komt.’’

Het corona-rapport