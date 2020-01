Bezuinigen moet, maar kom in Den Bosch niet aan de woonlasten

Nog maar tot drie uur markten op de woensdag in Den Bosch

12:10 DEN BOSCH - Naar de warenmarkt in Den Bosch op de woensdag? Dat kan nog steeds, maar voortaan nog maar tot 15.00 uur. Die nieuwe eindtijd geldt het gehele jaar (was in de zomer tot 17.00 uur) en is volgens de gemeente gekozen op verzoek van het merendeel van de marktkooplieden.