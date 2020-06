Bezuinigen op kwetsbare Bossche groepen ligt gevoelig

DEN BOSCH - Waar hebben we het eigenlijk over? Die vraag zingt rond in de Bossche gemeenteraad tijdens de behandeling van de bezuinigingsvoorstellen in het kader van de voorjaarsnota 2021. Een vraag die wordt ingegeven doordat het college voor het komend jaar vooral de kaasschaaf hanteert om minder uit te geven. En dus ‘hebben we’ het vaak over ingrepen die relatief weinig geld opleveren. En dat zijn ingrepen waar een kleine groep inwoners hard door wordt getroffen, vinden veel fracties.

Daarom liet een meerderheid in de commissie sociaal gisteravond al blijken niet in te stemmen met het schrappen van de subsidie voor sociale activiteiten bijzonder bijstand. Zo’n 900 mensen in de gemeente maken daar jaarlijks gebruik van à 125 euro per persoon. De gedachte van het college, dat mensen hiervoor intussen wel (gratis) kunnen aankloppen bij organisatie Quiet, wordt niet gedeeld. Quiet richt zich nog vooral op kinderen, terwijl van de bijzonder bijstand vooral volwassenen en ouderen gebruik maken. Het ziet er na gisteravond naar uit dat het college de beoogde bezuiniging van ruim een ton op een andere begrotingspost moet gaan vinden.

Leerlingenvervoer

Ander gevoelig punt is het voorstel om te bezuinigen op de bijdrage die ouders krijgen om hun kinderen te laten vervoeren naar scholen, de regeling leerlingenvervoer. Het zijn vooral ouders met kinderen op het speciaal onderwijs die daarvan gebruik maken. Wie tussen 2 en 6 km van de onderwijsinstelling woont kan daar een beroep op doen. Het college wil dat de ondergrens bij 6 km komt te liggen. Bovendien is de gedachte dat meer kinderen, ook op een andere manier en vaak meer zelfstandig, kunnen reizen. En zo rekent het college zich 180.000 euro rijker.