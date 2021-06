Bezwaarmaker theater wil correctie van zwijgende wethouder, anders volgt aangifte van smaad

Wethouder Van Olden wist wél dat er bezwaren zouden komen tegen nieuw theater en dus vertraging

26 mei DEN BOSCH - Wethouder Huib van Olden zei in oktober vorig jaar dat hij niet had verwacht dat bezwaarmakers tegen het nieuwe Theater aan de Parade naar de Raad van State zouden gaan. Terwijl deze enkele maanden eerder al officieel lieten weten die stap te zetten. De vertraging in de plannen zorgde uiteindelijk voor nu al 4,5 miljoen euro aan extra kosten. En dat is de schuld van de bezwaarmakers, aldus Van Olden.