Bezwaren Monumentenzorg: ‘Nieuw theater slaat als een tang op een varken op de Parade’

Bossche­naar betrapt met drugs bij bezoek aan broer in gevangenis

3 augustus DEN BOSCH - ,,Behoorlijk kwalijk’’, noemt officier van justitie Y. Vermeulen de poging van een Bosschenaar (22) om drugs binnen te smokkelen in de gevangenis in Vught. Bestemd voor zijn broer? De Bosschenaar ging precies een jaar geleden op bezoek bij zijn opgesloten broer. Bij binnenkomst van de gevangenis werd de Bosschenaar gevraagd of hij ‘iets’ bij zich had.