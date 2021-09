Bezwaren tegen opvang in polder niet ontvankelijk

De Heem is voorbeeld voor nieuwe Bossche verslaaf­den­op­vang: 'ze mogen hier zelfs bier kopen’

18 december De weerstand tegen de komst van een opvang voor 22 verslaafde daklozen in de polder tussen Den Bosch en Den Dungen is groot. Ruim 1800 handtekeningen werden er al opgehaald. Maar waar tegen precies? Tijd voor een kijkje in eenzelfde opvang in Woerden. Daar lukt het al bijna tien jaar.