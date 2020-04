Bibliotheek haakt in op coronacrisis: ‘Aantal luisterboeken is twee keer uitgebreid’

DEN BOSCH - Tijdens de coronacrisis zijn ook de bibliotheken gesloten. Maar daarmee is het verhaal niet uit. De bibliotheek (Babel) gevestigd in de Bossche Hinthamerstraat haakt met allerlei initiatieven in op de nieuwe behoefte. ,,Het aantal luisterboeken is al twee keer uitgebreid’, zegt directeur Nan van Schendel.

Volgens Van Schendel heeft de coronacrisis niet geleid tot meer leden. Maar er wordt wordt wel veel online gekeken en gelezen. ,,De afgelopen drie weken waren er bijna drieduizend bezoeken op onze online pagina met aanbod vanuit bibliotheek, kunst en cultuur. De Koninklijke Bibliotheek is namens alle bibliotheken bezig met de digitale dienstverlening zoals luisterboeken en e-books. We hebben nog geen concrete cijfers beschikbaar. Maar we weten uit de vragen die ons per mail en telefonisch bereiken dat er veel belangstelling is voor de luisterboeken en e-books.’’

Tips en beweegoefeningen

Van Schendel merkt dat er ook meer animo is voor de online-cursussen via de bibliotheek. ,,Op een speciale pagina geven we veel tips voor kinderen, volwassenen en laaggeletterden. Het varieert van tips hoe kinderen thuis lekker kunnen lezen tot en beweegoefeningen voor ouderen. Via Seniorweg wordt uitleg gegeven hoe je Skype op de iPad installeert en gebruikt. We hebben live-podcast van Weerthof & Pagée en Eric Alink. Ook is het digitale cultuuraanbod van de stad op een rijtje gezet. Deze online pagina is al vele duizenden keren bekeken.’’

Martine Bijl

Vandaag is een ThuisbBieb app gelanceerd die is ontwikkeld door de Koninklijke Bibliotheek in samenwerking met alle bibliotheken in Nederland. Het gaat om een selectie van 100 e-books voor volwassenen en jeugd: van Rinkeldekink van Martine Bijl tot Stuntvlogger Sam van Jelmer Jepsen.

De app is nu nog uitsluitend gratis beschikbaar voor IOS gebruikers, maar verwacht wordt dat binnenkort ook mogelijk is voor Android gebruikers.

Bekende kinderboekenschrijvers

De Koninklijke Bibliotheek heeft in samenwerking met de Schoolschrijver een tiendelige serie voorleesverhalen gemaakt over kinderen die vanwege een virus hun huis niet mogen verlaten. De serie is geschreven en online voorgelezen door tien bekende kinderboekenschrijvers. Hiermee steunen bibliotheken schrijvers die door de sluiting van scholen en bibliotheken geen optredens meer kunnen verzorgen. ,,Aan de voorleesverhalen is nu grote behoefte’’, aldus Van Schendel.

BiebDrive

Al ver voor de coronacrisis uitbrak waren zo’n vijftig leden van de Bossche bibliotheek gewend om de boeken thuis bezorgd te krijgen omdat zij er niet zelf voor op pad kunnen. Zij maken nog steeds gebruik van deze service. ,,We nemen de richtlijnen van het RIVM in acht. Maar we beiden deze service niet actief aan’’, aldus Van Schendel.