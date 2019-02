Bibliotheek Vught start stemmenwerving voor wedstrijd ‘Beste Bibliotheek 2019’

Ronde van Spanje heeft niets met Wonder van Empel

6:23 DEN BOSCH - Het idee was niet slecht, toch? Sportwethouder Huib van Olden zag graag dat de wielrenners in augustus 2020 tijdens de Ronde van Spanje naar en over de Maasdijk in Empel zouden koersen. Om aandacht te vragen voor het Wonder van Empel in 1585, waar de Spaanse troepen bij betrokken waren. Maar de organisatie van de Vuelta heeft er geen oren naar.