Bibliotheken in de regio kennen het klappen van de zweep, de plastic tasjes komen weer op tafel

,,In april hebben we eerst vier weken van schrik om ons heen gekeken, wat moeten we? Nu beginnen we per direct met de service’’, reageert directeur Nan van Schendel van de bibliotheek in Den Bosch (Huis73) en de vestigingen in Berlicum, Boxtel, Rosmalen, Sint-Michielsgestel en Vught.

Een beetje hoop

Van Schendel had tot aan de onheilstijding van de minister-president nog een ‘beetje hoop’. Maar ook de bibliotheken ontkomen er niet aan. Na woensdag twee weken op slot, was de onverbiddelijke boodschap van Mark Rutte. ,,We kennen inmiddels het klappen van de zweep’’, grijpt ze terug naar april. ,,Of de mensen de sluiting aan zagen komen? Het was de afgelopen dagen iets drukker, maar niet zo heel veel. Vandaag (woensdag) was het wél heel druk’’

De tasjes staan klaar

Het klappen van de zweep betekent terugvallen op het beproefde systeem: leden kunnen telefonisch of via mail boeken bestellen. In de verschillende bibliotheken staan dan op een tafel de bestellingen in tasjes klaar om opgehaald te worden. ,,En via de site van Huis73 zijn er allerlei tips te vinden, onder meer over het thuis lezen en kiezen van boeken.’’

Mondkapjesplicht

Vanaf 1 oktober waren alle zogenoemde Biebpunten al gesloten. ,,In Den Bosch was de studiezaal nog open, maar was reserveren verplicht.’’ De lees- en computerplekken waren al niet meer te gebruiken, net als in de andere vestigingen in de regio. Er was een mondkapjesplicht in de publieke ruimtes voor bezoekers vanaf dertien jaar en een beperking aan het aantal bezoekers.

Geen boete

Volledig scherm Klanten van de bibliotheek in De Meander in Sint-Michielsgestel komen boeken lenen voordat de bibliotheken sluiten. © Olaf Smit In de periode dat de bibliotheek op slot is, wordt er ook gestopt met het vragen en innen van geld als boeken te laat ingeleverd worden. ,,Dat betekent wel dat wij inkomsten missen. In de eerste lockdown was dat alleen al in Den Bosch 10.000 euro.’’



Onder Huis73 Den Bosch valt ook het naast gelegen pand waar de cultureel educatieve activiteiten van de voormalige Muzerije gehouden worden. De twee panden aan de Hinthamerstraat zijn tegenwoordig direct met elkaar verbonden en vallen onder een en dezelfde organisatie. Ook dat pand gaat de komende twee weken dicht, want publiekelijk toegankelijk.

Petrus Vught

Dat laatste geldt onder meer ook voor de publiek toegankelijke Petrus in Vught, Perron-3 in Rosmalen en De Meander in Sint-Michielsgestel, waar de bibliotheken onderdak hebben.