Bidden en inzamelen voor Oekraïne gaan samen bij actie Cathrienkerk

„Zijn alle ramen goed dicht?”, checkt Guidon van den Berg, begeleider bij P&P, de scouting die tegenover de kerk is gevestigd. Vier scoutingleden verkeren in de hoogste staat van paraatheid om auto’s schoon te wassen. À minimaal vijf euro per kar. Geld dat rechtstreeks naar de Oekraïense oorlogsslachtoffers gaat. „Zouden jullie als goede buur ook een bijdrage kunnen leveren, is ons gevraagd. Ik liet even m’n hersens kraken en zag al snel een connectie met het Saharazand dat deze week onze kant kwam opwaaien. Een plens water is het enige remedie, vandaar dat we nu de handen uit de mouwen steken”, licht Van den Berg toe. „Deze auto is van mijn ouders. Inderdaad, compleet bedekt met ragfijne, geelachtige zandkorrels.