Bidtocht in Bossche binnenstad met bisschop De Korte en plebaan Blom

Volgens een volkslegende zou het Mariabeeld in 1315 een nachtelijke rondgang hebben gemaakt in Den Bosch, waarna de bevolking verlost werd van een pestepidemie. Ter herinnering hieraan is in 1368 de processie ontstaan langs dezelfde weg die het Mariabeeld gelopen zou hebben. De eerste jaren van de processie werd een ander Mariabeeld gedragen. Want het huidige ‘wonderbeeld’ is pas later gevonden in een van de bouwloodsen van de Sint-Jan.