Bieb en Maurick College slaan handen ineen en brengen oorlog, vrede en vrijheid in beeld en geluid

In de lichtjestocht lopen belangstellenden samen van het station naar het Marktveld. Het is een tocht georganiseerd voor én door jonge Vughtenaren. In beeld en geluid presenteren kinderen wat vrijheid voor hun betekent.

Brieven van Fanny Philips

Tijdens de tocht is namelijk een foto-expositie te zien. HAVO en VWO leerlingen gaan onder leiding van fotograaf Frans van Lokven en leerkracht Sammy Frankenhuis aan de slag met een foto-opdracht. Inspiratiebron bij de opdracht is het verhaal Brieven van Fanny Philips. De foto’s worden geëxposeerd aan het einde van de route die op 26 oktober wordt gelopen en zijn te bewonderen in DePetrus.

Eigen verhalen

Ook heeft Bibliotheek Vught luisterpunten ingericht die gaan over oorlog, vrede en vrijheid. Die luisterpunten komen tot stand met behulp van drie basisscholen. Samen met leerlingen van de Springplank, Koningslinde en De Schalm heeft Bibliotheek Vught een podcast opgenomen, waarin kinderen op ontwapenende, ontroerende en inspirerende wijze vertellen over hun eigen verhalen in het kader van oorlog, vrede en vrijheid.

Pauline Broekema