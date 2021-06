Bier Diezepies als ode aan de Binnendieze en aan Dieske

DEN BOSCH - ‘Diezepies’ klinkt als plassen in de Dieze na een avondje stappen in Den Bosch, maar het is iets veel smakelijker: bier. Bosschenaren Hans van der Heijden en Ernst-Jan van Loenen brouwden het ter gelegenheid van het jubileumjaar 2022 van de Binnendieze.

In 2022 is het vijftig jaar geleden dat de Bossche binnenstad aangewezen werd als beschermd stadsgezicht en daarmee werd ook de demping van de Binnendieze afgewend. ,,Tijd voor een biertje dus", zegt Van der Heijden. De Binnendieze en bier zijn sowieso een bekende combinatie, als we Van Loenen mogen geloven. Hij deed onderzoek naar de historie van Bossche brouwerijen ,,Zo kwam ik erachter dat in de hoogtijdagen in 1600 maar liefst vijftig brouwerijen gevestigd waren binnen de vestingmuren. En vrijwel allen gebruikten Diezewater om het bier te brouwen, al zijn er ook twijfels omdat het water niet zo schoon was in die tijd.”

Hele dag zwoegen

Samen gingen de mannen aan de slag. Zelf brouwt Van der Heijden thuis ook weleens, maar dan gaat het om tien tot vijftien liter. ,,Dit was ander werk. Nu hebben we bij Brouwerij D’n Draok zo'n honderd liter gemaakt. Dat was een hele dag zwoegen. We hebben alles zelf gedaan, wel onder toezicht van de brouwers van D'n Draok natuurlijk. Zij hebben er echt verstand van.”

Dieske

Dat het bier Diezepies ging heten, was op dat moment nog niet bekend bij de heren zelf. Ze kwamen per toeval op de naam. ,,We wandelden een keer langs Dieske op het Herman Moerkerkpleintje en toen dachten we: ‘Kunnen we daar niet iets mee?’ Zo is Diezepies ontstaan. Het is een ondeugende naam, maar niet grof.” En zo staat Dieske dus ook op het etiket afgebeeld. ,,De held van onze stad", aldus Van der Heijden.

Zo'n kleine 300 flesjes staan inmiddels gereed om achterover te slaan. Van der Heijden: ,,Het is een lekker fris blond biertje geworden. Een soort Weizen, eigenlijk. Perfect voor de Bossche Zomer.” En wees gerust, het is niet gebrouwen van water uit de Binnendieze, maar van echt Bosch’ leidingwater.

Volledig scherm Diezepies © Hans van der Heijden