Bier in Oeteldonk: gekeurd, tijdige toevoer en vooral veel

DEN BOSCH - Bier in Oeteldonk is een serieuze zaak. En dat geldt niet alleen voor het volume dat met carnaval door de leidingen van de Bossche horecataps klotst, maar ook voor de toevoer, tappunten en tijdige leveringen. Met de kwaliteit van het bier zit het in elk geval goed komende carnaval, zo bleek dinsdag tijdens het traditionele Biersteken bij Heineken in Den Bosch.

Hoewel de mythe over carnavalsbier, bier dat aangelengd zou zijn met water zodat feestvierders minder dronken worden, al lang is ontkracht, is het protocol rondom het traditionele Biersteken bij de Heineken brouwerij wel fier overeind gebleven. Elk jaar, rond de elfde van de elfde, wordt het bier in wording voor het aanstaande carnaval gekeurd door Peer van den Muggenheuvel tot den Bobberd in opdracht van Prins Amadeiro.

Stamwortelgehalte

Dinsdagavond werd het overheersende Heinekengroen bij de brouwerij voor de gelegenheid dan ook afgewisseld met Oeteldonk roodwitgeel. Onder het toeziend oog van zo'n 200 genodigden, van horecaondernemers tot leden van carnavalsclubs, werd het stamwortelgehalte van het bier bepaald op 16,55. ,,En dat is heel goed," zo gaf de Peer aan. Het bier dat gestoken werd, is afkomstig uit een ketel gevuld met 1.111 hectoliter bier. ,,En daar word je heel vrolijk van", grapt hij verder. Ook legt hij aan de aanwezigen nog even uit waarom je niet 'met je jatten aan de ketels mag zitten. Dan moeten ze die weer schoonmaken. Ge ziet er alles op'. Het officiële deel is snel voorbij en er kan verder geborreld en genetwerkt worden. Met Oeteldonkse muziek erbij, en natuurlijk een koud pilsje.

Dat het bier elk jaar wordt goedgekeurd, dat is niet echt een verrassing. Om voldoende van datzelfde bier tijdens carnaval op de juiste plekken te krijgen, vergt elk jaar weer veel inspanningen. Van leverancier tot chauffeur en van gemeente tot ondernemer, iedereen is er behoorlijk druk mee. De grote brouwers gaan dan ook op tijd aan de slag met de voorbereiding. ,,We bespreken uiteraard altijd met onze klanten en partners wat de wensen zijn. Voor grote evenementen is dat in principe niet anders, maar daar gaat wel een langere voorbereiding aan vooraf", geeft Lisa van der Heijden, woordvoerder van Heineken aan. Ze kijken onder meer naar de behoeftes op diverse punten in de binnenstad. ,,Er worden meerdere evenementenlocaties opgebouwd. Dat verschilt van een extra mobiele tap bij een café tot het opbouwen van een geheel nieuw buitenevenement in het centrum. Verder doen we er alles aan om de toelevering zo gestroomlijnd mogelijk te laten verlopen en zijn we 24 uur per dag bereikbaar voor onze horecaklanten."

Verschillende tappunten

Want als de biertoevoer stopt met carnaval, dan breekt er paniek uit. Er wordt daarom weinig tot niks aan het toeval overgelaten, zo weet ook ondernemer Jan van Kollenburg van Stadsbrouwerij van Kollenburg en Café Bar le Duc. ,,Ik doe dit al honderd jaar, dus ik weet inmiddels wel waar ik het over heb. We zorgen voor verschillende en extra tappunten in en buiten het café en hebben vanaf het begin 3.000 liter bier op voorraad. Dat vliegt eruit." Het gaat eigenlijk altijd goed, maar: ,,We hebben één keer gehad dat de leverancier eraan kwam om het bier bij te tanken en dat ging er via tap direct weer uit. Hij had geen kwartier later moeten komen, anders hadden we zonder gezeten." Zo'n 6.000 tot 7.000 verschillende mensen komen er tijdens carnaval elke dag binnen in zijn café van 70 vierkante meter groot. En ze willen bijna allemaal een pils, pilsje pilske, biertje, klepke of sapje, zoals dat bij Van Kollenburg aan de bar in meerdere benamingen wordt besteld. ,,Maar de meesten steken gewoon een paar vingers op. Dan weten wij ook genoeg."

Het aantal bezoekers stijgt. Elk jaar weer. Elk jaar wordt er dus ook meer gedronken. En elk jaar is de uitdaging weer net wat groter om alles voor elkaar te krijgen. Het is dan ook niet voor niets dat er een speciale werkgroep voor carnaval in het leven is geroepen met daarin onder meer afgevaardigden van de gemeente en de horeca. Bernard Kuenen, eigenaar van Silva Ducis en voorzitter van de Bossche afdeling van de Koninklijke Horeca Nederland, is mede-initiatiefnemer van deze groep. ,,Vooral om de continuïteit te bewaren voor een gezellig carnaval. Niet dat het dadelijk zo druk wordt dat mensen het aan zich voorbij laten gaan. Daar zijn we veel mee bezig. Het is nu leuk en het moet leuk blijven." De ondernemer drinkt zelf geen druppel, maar is er zeker dat er geen aangelengd bier wordt geschonken tijdens carnaval. ,,Hoewel het voor sommige mensen misschien nog niet verkeerd zou zijn", lacht hij.

