Biercantus SLOK op de Markt draait echt niet alleen maar om biertjes atten

De liters bier zullen komende zondag in elk geval gaan vloeien op de Markt. Maak je daar maar geen zorgen over. Maar daar draait het echt niet alleen maar om op die dag. Gremio Unio wil laten zien dat studenten meer kunnen dan feesten en bier drinken. Ze kunnen ook maatschappelijk betrokken zijn. Via de site van SLOK kunnen studenten meedoen aan maatschappelijke acties of er zelf een bedenken. ,,Vaak doen mensen al iets voor de maatschappij zonder dat ze het doorhebben”, zegt Sam van der Meijden namens de organisatie.

Naar Parijs en Den Helder

In de afgelopen tijd is er genoeg betrokkenheid getoond. Zo fietsten dertien studenten fietsten naar Parijs voor een goed doel in Gambia, zwommen twee studenten van Texel naar Den Helder voor Spieren voor Spieren en verkocht een damesdispuut Oekraïense maaltijden. ,,Daar krijgen zij korting voor op de ticketprijs”, zegt Van der Meijden. De korting is 10 euro op een kaartprijs van zo’n 40 euro en die kan je krijgen door een foto of video op te sturen van de actie naar de organisatie.

360 kaarten in 2021

De vorige editie ligt nog redelijk vers in het geheugen. Begin oktober van vorig jaar was het de tweede keer dat op de Markt honderden studenten hun gang kunnen gaan bij de biercantus. Toen waren er zo’n 360 kaarten verkocht.

Voor dit jaar verwacht de studentenvereniging rond de 300 uit te komen. ,,In oktober heb je natuurlijk nog veel nieuwe studenten die graag komen, maar in juni zijn misschien studenten al gestopt of hebben ze aan het einde van het schooljaar andere prioriteiten”, aldus Van der Meijden.

SLOK was in 2019 een groot succes



