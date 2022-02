Biertankwagens rijden dag en nacht voor carnaval: ‘Het is bijna non-stop knallen’

Het is iets na half 5 in de middag als Marco Vugts de motor van zijn biertankwagen start om koers te zetten richting café Hart van Brabant, aan de voet van de Sint-Jan in Den Bosch. De 39-jarige Engelenaar heeft er dan al bijna twaalf werkuren opzitten, want om 05.15 uur meldde hij zich bij bierbrouwerij Heineken in Den Bosch. ,,Het Hart wordt mijn laatste stop”, zegt Vugts in zijn ruime cabine.