Bij Boostival kiezen jongeren het beste idee voor Den Bosch

Video + Update Hooiberg langs A2 bij Den Bosch brandt nog steeds, blussen gaat lang duren

17:28 DEN BOSCH - Langs de A2 in Den Bosch, ter hoogte van het Provinciehuis, is vrijdagochtend rond 05.00 uur brand uitgebroken in een grote hooiberg. De brandweer is nog altijd bezig met het blussen van de brand en gaat de hooiberg nu uit elkaar halen.