Bij controle 58 bromfietsen in Den Bosch 36 bekeuringen

De gecontroleerde tweewielers werden allemaal op de rollerbank gezet. Daarmee wordt nagegaan of de snelheid hoger is dan de toegestane constructiesnelheid. Die bleek in 27 gevallen niet in orde en daarvoor werd dan ook een proces-verbaal uitgeschreven inclusief een zogenoemde wok-melding. Dat betekent dat de bromfiets in orde moet zijn gemaakt en officieel gekeurd voordat die weer op de weg wordt toegelaten.