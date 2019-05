Bij De Vliert opgepakt viertal weer naar huis: politie ‘pikt geweld niet’

Vooral erg

Mikkers benadrukt dat in de aanloop naar de wedstrijd overleg is geweest tussen FC Den Bosch, politie en gemeente. Hij moest verstek laten gaan bij de wedstrijd (‘Ik moest naar een vergadering’). Bij hem rinkelde geregeld de telefoon over ‘ontwikkelingen’ tijdens en na de wedstrijd. ,,Tot de 89ste minuut was het een fantastische avond. Na het doelpunt van Go Ahead Eagles was het voorbij. Het is erg dat we het na een fantastisch seizoen moeten hebben over de ongeregeldheden. Ik heb geen idee hoeveel schade er rond het stadion is. Maar de imagoschade vind ik vooral erg.’’