Bij Jan Kemps (84) werd een lekke fietsband nog geplakt

Inboedel restaurant In ’t Groene Woud geveild

VUGHT - Na ruim een eeuw vallen de deuren van restaurant In ’t Groene Woud in Vught 1 maart definitief in het slot. Het familiebedrijf en maakt plaats voor restaurant Loetje. De complete inboedel van In ’t Groene Woud wordt geveild via het onlineplatform van BVA Auctions.

24 januari