Bij OJC moet je nu soms ook hup PSV! roepen

Op het fraaie complex in de Groote Wielen in Rosmalen wisselde OJC-voorzitter Piet van der Plas shirtjes uit met Stan van Bijsterveld, coördinator Jeugdscouting & algemene zaken FUNdament bij PSV. OJC is nu één van de clubs waarmee PSV zijn jeugdopleiding verder professionaliseert. En daarbij heel bewust de allerjongste talentvolle voetballertjes in de veilige en vertrouwde omgeving van hun eigen amateurclub traint en begeleidt.

PSV doet dat al een paar jaar bij clubs in Nijmegen, Gilze en Helmond. PSV stopt ermee in Helmond omdat dit te dicht bij het eigen trainingscomplex de Herdgang in Eindhoven ligt. De opleiding bij OJC is bedoeld voor talentvolle jeugd uit Noordoost-Brabant, Bommelerwaard en de omgeving van Utrecht.

Drie jaar bij ‘eigen’ club

Tot nu toe moesten talentvolle spelers in de basisschoolleeftijd enkele dagen per week naar Eindhoven worden gebracht. En hadden ze daar slechts één jaar de zekerheid om bij de selectie te zitten. In de nieuwe opzet blijven ze drie jaar voetballen in de PSV-opleiding bij hun ‘eigen’ club. En pas daarna is de belangrijke vraag aan de orde of ze verder kunnen bij PSV. Maar dan hebben de meeste jongens intussen de middelbare schoolleeftijd en moeten dan wel naar Eindhoven om te spelen vanaf PSV O13 .

Twee PSV-trainers, Joris van den Besselaar en Jesper van Hoorn zijn gekoppeld aan PSV Rosmalen 010. Jesper traint daarnaast ook OJC Rosmalen 09. Samen begeleiden ze ook de trainers van de andere jeugdteams zodat er meer lijn komt in de training en begeleiding.

En zo werkt de samenwerking naar twee kanten, ziet ook OJC-voorzitter Piet van der Plas. OJC ziet het liefst dat de jonge talentvolle spelers vooral veel lol aan de voetbalsport beleven voordat ze helemaal opgeslokt worden door de jeugdopleiding van een betaald voetbal organisatie. ,,Want hoeveel talenten bereiken uiteindelijk de echte top?", zegt Van der Plas.

Talent Jeremy Antonisse

Misschien oud-OJC’er Jeremy Antonisse wel. Het 17-jarige talent woont een paar honderd meter ver van de OJC-velden. Maar sinds hij een kleine tien jaar geleden door PSV werd gescout is hij de meeste tijd in Eindhoven waar hij traint en voetbalt. Elke dag op en neer naar Eindhoven dus. De eerste jaren in een busje met andere talenten uit de regio. Maar later moest zijn familie voor het vervoer zorgen. In de nieuwe opzet, zou zo'n speler als Jeremy niet meer hoeven reizen maar drie jaar lang door PSV op de OJC-velden worden getraind tot aan de middelbare schoolleeftijd. Jeremy tekende onlangs een prof-contract bij PSV. ,,Volgens mij de tweede OJC’er in de historie", rekent Van der Plas voor. ,,Er voetballen totaal zo'n 40 oud-OJC’ers bij bvo's maar de echte vaderlandse voetbaltop blijft voor de meesten onbereikbaar.”

Mascottes

Ook de mascottes van PSV en die van OJC wisten elkaar zaterdag op het hoofdveld te vinden. Die samenwerking gaat vast lukken. Maar OJC wil de belangen van al die andere jeugdvoetballers vooral niet uit oog verliezen. Misschien wat minder getalenteerd, moeten zij vooral lol blijven beleven aan het voetbal. Daarom was er voor deze kinderen zaterdag een leuk toernooi georganiseerd als start van het nieuwe seizoen. Jeremy had nog wel een boodschap voor al die OJC'ers die ervan dromen om profvoetballer te worden. ,,Vooral plezier maken en blijven genieten! Maar er ook wel hard voor werken."

v.l.nr. Valentijn (8), Luca (9) en Aymn (9) zijn drie van de spelers die nu officieel in een PSV team spelen bij OJC.