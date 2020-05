Bij Theo en Joke sloegen de vonken over op de dansvloer

DEN BOSCH - Het is 1958, hartje zomer. De Cosmopoliet organiseert een dansavond en de vonken vliegen in het rond. De gasten gooien de voetjes van de vloer. Onder hen bevinden zich ook Theo Huisman en Joke van der Aa. Op het moment dat zij elkaar in de ogen aankijken, wordt het al meteen duidelijk: dit is liefde op het eerste gezicht.

De avond die 62 jaar geleden plaatsvond, staat nog steeds in het geheugen gegrift bij Theo en Joke. Na twee jaar verkering gaven ze elkaar in mei 1960 het jawoord. In 1963 werd hun zoon Henry geboren en twee jaar later volgde dochter Marion.

Verhuizen

Joke is 82 jaar oud, geboren in Sint-Michielsgestel en de jongste van een gezin met vijf kinderen. Toen ze twaalf jaar oud was, verhuisde ze naar Den Bosch. Dezelfde stad waar Theo 79 jaar geleden het levenslicht zag. Hij is de oudste van een gezin met drie kinderen. Na zijn diensttijd is hij als lasser bij de Grasso gaan werken, om vervolgens over te stappen naar Benier. Daar heeft hij 32 jaren volgemaakt.

Volledig scherm Theo en Joke Huisman uit Den Bosch © Familiefoto

Reisvakanties