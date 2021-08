Bij uitgebreid restaurant De Blauwe Sluis in Gewande moeten overal ogen zijn: ‘Ik heb me de blaren gelopen’

ZOMERSERIEGEWANDE - Het terras is deze zomer belangrijker dan ooit voor de horeca. Veel cafés en restaurants hebben er meters bij gekregen. Soms moeten ze daarvoor de weg oversteken, of ogen in hun rug hebben en een uitdaging is het sowieso. De komende weken laten we obers en serveersters aan het woord die eindelijk weer mogen werken, ook al is dat soms best wennen.

Eva Brekelmans (23) werkt fulltime bij restaurant De Blauwe Sluis in Gewande. Het terras is vergroot. Ze moet dus zowel voor, opzij als achter ‘ogen hebben’. De tijd om uit te serveren is ook langer. Toch geniet Brekelmans er volop van dat ze eindelijk weer mag werken.

Best pittig

,,Ja, soms is het best pittig om alle plekken nu in de gaten te houden”, begint ze. Ze werkt sinds juni 2018 bij De Blauwe Sluis en weet nog goed hoe het was vóór corona. ,,Ik woonde bij mijn ouders in Maren-Kessel en dit was dichtbij. Ik kende het restaurant al. Daarnaast deed ik een horeca-opleiding. Ik wist al dat ik deze kant uit wilde.” Inmiddels stuurt ze aan en loopt ze mee. ,,We zijn zo blij dat we weer open mogen. De gasten zijn ook enthousiast. Dat hoor ik meerdere keren per dag: ‘Hè, ‘fijn dat jullie weer open zijn’.”

Quote Er bleek in deze tijd ruimte voor creativi­teit met de Canarische Weilanden Rens Kemp, Eigenaar van De Blauwe Sluis

Rens Kemp (32) is sinds 8,5 jaar de eigenaar. Daarvoor werkte hij al drie jaar in het restaurant. Het was een heftig jaar. ,,We gaan altijd in februari dicht. Vorig jaar gingen we op 7 maart weer open en op 16 maart weer dicht. Dat was even slikken.” Toch bleek er ook ruimte voor creativiteit: de Canarische Weilanden werden geopend.

,,We zitten met het restaurant op de dijk. Onder die dijk stroomt iets verderop de Maas. We hebben bedjes die mensen kunnen lenen om mee te nemen naar de strandjes beneden.” En nee, veel geld levert het niet op, maar Kemp begreep ook: het is iets grappigs, iets ludieks en leuk om te posten op sociale media.

Met de zware regenval en het hoogwater hebben ze het droog gehouden. ,,De kelder is alleen wat vochtig geworden en er is ook wat hout aangespoeld.”

Gekkenhuis

Nu is het met mooi weer een gekkenhuis. ,,Als het warm is, gaan mensen meestal niet naar de stad, maar komen ze hier. Er is hier toch altijd wat wind. Ook zijn er veel fietsers die even aankomen. Vaak vullen we dan hun bidon met water en ijsklontjes.”

Volledig scherm Rens Kemp en Eva Brekelmans met op de achtergrond twee van de vijf terrassen. © Sophie Fleur Verbiesen

Extra personeel op zondag

Het terras is nog verder uitgebreid en het was al niet klein. ,,Op een drukke zondag serveren we wel aan vijfhonderd man”, vertelt Brekelmans. ,,Daarom hebben we extra personeel.” Het aantal tafels dat ze extra hebben, is niet veel. ,,Het zijn er slechts tien, maar alles staat wat verder uit elkaar. We moeten echt meters maken en dat merken we wel. De eerste week dat we open waren, heb ik ook echt de blaren op mijn voeten gelopen. Het was ook wel even schakelen: van niets doen, naar weer werken.”

Zelf is ze blij dat ze nu niet in de stad werkt. ,,Hier komen minder toeristen en meer vaste gasten, denk ik. Ik woon in Den Bosch. Ik kies ervoor om een stukje te rijden naar mijn werk.” Toch gaat het haar vooral om het team. ,,De sfeer is heel fijn. Bovendien is dit een heel mooie plek om te werken, toch?”