Bij verkering ben je de klos, Nederhemertse vriendin van moordverdachte uit Helmond gegijzeld

HELMOND - Het liefje van de Helmondse moordverdachte Ad K. is door de Amsterdamse rechtbank gegijzeld. Een zeldzaam middel. Maar hoe effectief is het? "Niet iedereen kan goed 'zitten'."

Een uurtje koffiepauze, een uurtje luchten en één keer in de week douchen. "Voor de rest zit je in je cel en word je ontzettend met jezelf geconfronteerd", zegt AD-journalist Koen Voskuil. "Ik zat nog in zo'n oud Huis van Bewaring met stalen tralies en stalen balkons. Het was allemaal ontzettend spartaans. Ik geloof wel dat mensen op die manier kunnen worden gebroken."

Zelf brak hij trouwens niet. Voskuil werd in 2000 gegijzeld toen hij voor dagblad Sp!ts in een artikel schreef dat de politie met een list - in scène gezette wateroverlast - de woning van topcrimineel Mink K. was binnengestapt om er vervolgens een wapenarsenaal aan te treffen. De rechter wilde weten welke anonieme bron bij de politie hem dat had verteld. Voskuil weigerde te praten en zat uiteindelijk achttien dagen vast.

Hij weet daarom als een van de weinigen wat de vriendin van Ad K. nu doormaakt. De Nederhemertse heeft sinds drie jaar een relatie met K., die wordt verdacht van de moord op Amsterdammer Patrick van Dillenburg in 2002. Vorige week werd haar gijzeling voor de tweede keer met twaalf dagen verlengd. Reden? De vrouw kon geen antwoord geven toen haar werd gevraagd naar gesprekken van haar vriend. Ze zei dat ze de voorgelegde zinnen niet kon plaatsen. Dat werd geïnterpreteerd als weigeren.

Zeldzaam

In een poging haar aan het praten te krijgen, is ze nu gegijzeld. Het dwangmiddel wordt maar heel sporadisch ingezet, weet ook Fokke Fernhout. De hoofddocent aan de faculteit rechtsgeleerdheid in Maastricht zag in zijn tien jaar als rechter slechts één gijzeling voorbijkomen. "Het is heel zeldzaam, de meeste mensen getuigen gewoon."

Want anders dan een verdachte, die zich kan beroepen op zijn zwijgrecht, ben je als getuige in de rechtbank verplicht antwoord te geven op vragen van de rechter. Weigeren en liegen wordt niet geaccepteerd.

In de praktijk zijn het vaak journalisten die worden gegijzeld. Koen Voskuil noemt het totaal onzinnig: "Je geeft als journalist nooit je bron op, want dan kun je je werk niet meer doen. Je strijdt dus ook voor de beroepsgroep."

Verschoningsrecht

Een andere categorie die nog weleens wordt gegijzeld zijn de vriendinnen van verdachten. Behalve in de huidige zaak gebeurde dat bijvoorbeeld ook in het onderzoek naar de radicale Hofstadgroep. Wie is getrouwd, hoeft niet over zijn man te verklaren. Maar bij verkering ben je de klos. Strafadvocaat Bert de Rooij heeft daar moeite mee: "Dat verschoningsrecht, het recht om niet te verklaren, bestaat zodat je je naasten niet hoeft te belasten. Als je dan al drie jaar samenleeft, dan zie ik niet zo'n verschil met een stel dat is getrouwd."

Volgens Fernhout is er tegelijkertijd een kinderlijk eenvoudige oplossing. "Als ik advocaat was, zou ik zorgen dat zo'n vrouw de dag voor het verhoor nog even een geregistreerd partnerschap regelt. Dan hoef je niks te zeggen."

In het Hofstadproces praatten de gegijzelde getuigen niet. Hetzelfde maakte De Rooij mee met een cliënt die hij vijf jaar terug bijstond in de moordzaak rond kickbokser Volkan Düzgün. Het roept de vraag op hoe effectief zo'n gijzeling is. De Rooij: "Mijn cliënt werd destijds dik een maand gegijzeld. Dat is heel pittig, ook omdat je een getuige bent. Je bent niet zelf de verdachte." Hij krijgt bijval van Voskuil: "De gevangenis is echt geen Hilton. Je hoort ook weleens van criminelen: de een kan goed 'zitten', de ander niet. Ik sluit niet uit dat mensen breken."

In het geval dat Fernhout meemaakte, ging de getuige na zeventig dagen door de knieën. Het geeft aan hoe fors het dwangmiddel is. Toch noemt hij het noodzakelijk: "Als de rechter je vraagt om te getuigen, moet je getuigen. Dat is een verplichting zodat je kunt komen tot waarheidsvinding. Daarvan kun je niet zeggen: we laten het maar even zitten. En als die verplichting niet nagekomen wordt, moet die kunnen worden afgedwongen.”