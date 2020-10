Bijgebouw bij woning volledig uitgebrand in Maliskamp

Nachtelij­ke patrouil­les over de Maas om de Duitsers te grazen te nemen

16 oktober ENGELEN - Den Bosch werd eind oktober 1944 bevrijd. Maar hoe was de situatie in en rondom Engelen? Wilton Desmense (69) verdiepte zich in de periode die daarop volgde. Engelen en omgeving was nog maanden het strijdtoneel tussen geallieerden en Duitsers.