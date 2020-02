Bijna 3 ton extra! Leuke dingen mee te doen voor Noordbrabants Museum

INTERVIEW FvD popelt om Brabant te besturen en ziet geen probleem met Baudet: ‘Tweet kwam niet uit de provincie’

13:37 DEN BOSCH - Het lijkt Forum voor Democratie nu toch te lukken om de VVD los te weken van de linkse partijen in Brabant. Als de aanhouder wint, mag de partij de provincie komende jaren alsnog mee besturen met VVD en CDA. Maar zover is het nog niet, waarschuwt fractieleider Eric de Bie in een interview. ,,We willen wel verschil maken, anders hoeven we niet mee te doen.”