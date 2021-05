Bijna 400 bloemen om symbolisch toch een beetje bij de herdenking in NM Kamp Vught te kunnen zijn

VUGHT - Op de asputten naast het crematorium van het voormalige concentratiekamp in Vught liggen verse irissen, anjers en gerbera’s. De bloemen in ‘Neerlands’ rood, wit en blauw zijn een symbool voor honderden nabestaanden die vanwege corona weer niet bij de jaarlijkse dodenherdenking in het Nationaal Monument Kamp Vught konden zijn.

Vader Herman en dochter Iris Bohnenn uit Uithoorn leggen deze dinsdag de enige herdenkingskrans bij het crematorium van Kamp Vught. ,,Heel mooi dat wij dit namens al die nabestaanden mogen doen. Ik ben er heel trots op”, zegt Herman die naar zijn vermoordde opa is vernoemd.

Herman en Iris zijn de kleinzoon en achterkleindochter van Herman Alers. De 47-jarige Amsterdammer werd in augustus 1944 op de fusilladeplaats in de omgeving van concentratiekamp Vught door de nazi’s geëxecuteerd. ,,Een heel apart gevoel als je hier staat”, vindt de kleinzoon. ,,Straks leggen we ook een bloemetje op de plek waar mijn opa de kogel kreeg. Als je dan over die paadjes tussen de bomen wandelt, dwalen je gedachten wel eens af. Dan denk ik: hier heeft opa Herman ook gelopen.”

Goochelen met gegevens

De 47-jarige Alers liep 77 jaar geleden op 4 augustus letterlijk zijn dood tegemoet. Hij was tijdens de oorlogsjaren adjunct-chef van het bevolkingsregister in Amsterdam. Herman: ,,Hij maakte de persoonsbewijzen.” Zijn dochter Iris vult aan: ,,Hij zorgde er bijvoorbeeld bij veel mensen voor dat de letter j van Jood niet in het persoonsbewijs kwam. Hij goochelde met de gegevens, waardoor mensen onvindbaar werden voor de bezetters.” ,,Dat heeft hem uiteindelijk wel zijn leven gekost, maar hij heeft prachtig werk verricht”, aldus haar vader. Iris: ,,Oma praat bijna elke dag nog heel liefdevol over hem. Er hangt ook een portret van mijn overgrootvader in haar appartement in het verzorgingshuis. Ze vertelt zijn bijzondere verhaal aan iedereen die het horen wil.”

In en bij concentratiekamp Vught kwamen tussen 1943 en september 1944 zeker 750 mannen, vrouwen en kinderen door honger, ziekte of mishandeling om het leven. Van hen werden 329 mensen doodgeschoten op de fusilladeplaats. ,,We herdenken vandaag vooral iedereen die in Kamp Vught en in andere concentratiekampen is vermoord”, vertelt directeur Jeroen van den Eijnde van NM Kamp Vught in een korte toespraak vóór de kranslegging op afstand. ,,Voor Joodse mensen was Vught vaak de eerste halte op weg naar de vernietigingskampen. Maar ook verzetsmensen, onderduikhelpers, communisten, gijzelaars, stakers, Jehovah’s Getuigen en al die anderen die door de bezetter als ‘staatsgevaarlijk’ werden bestempeld. Vergeet hen niet!”

Bijzondere energie

,,Heel jammer dat al die nabestaanden er nu niet bij kunnen zijn”, zegt Van den Eijnde na de plechtigheid. ,,Het is altijd een aparte ervaring om dit met elkaar te beleven. Achthonderd nabestaanden en belangstellenden zorgen samen voor een bijzondere energie die je op een moment zoals vandaag erg mist. Maar het kan vanwege het virus nou eenmaal niet anders. We hebben weer een mooi herdenkingsprogramma met Omroep Brabant gemaakt.”

Volgens de directeur zijn er deze ochtend een kleine vierhonderd bloemen bij het voormalige crematorium namens mensen gelegd die niet bij de herdenking mogen zijn. ,,Ik denk van mensen uit de omgeving en nabestaanden van heinde en verre van zo’n 32 duizend gevangenen die in Kamp Vught hebben gezeten.”

Bloemist Rob Martin uit Vught heeft gemerkt dat mensen het op prijs stelden dat ze via de Nederlandse bloemen toch symbolisch een beetje bij de herdenking konden zijn. ,,Ik denk dat mensen daar troost uit putten”, zegt hij. ,,Ik vind herdenken belangrijk. Ook goed om die traditie over te dragen aan onze jeugd.”