Bijna 500 bekeuringen op Kooikersweg Den Bosch

Sint-Jan als ankerpunt niet heilig meer in Den Bosch

7:22 DEN BOSCH - De 73 meter hoge Sint-Jan is niet langer heilig voor D66 in Den Bosch. De partij wil dat er in de toekomst midden in Den Bosch woontorens kunnen komen die hoger zijn dan de kathedraal om op die manier het woningtekort terug te dringen. ,,Wij hebben het niet over de Westpointtoren in Tilburg (142 meter, red.), maar denken aan maximaal honderd meter’’, geeft fractievoorzitter René van den Kerkhof aan. Dat is net zo hoog als het provinciehuis.