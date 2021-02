Bijna een ton vuurwerkschade in Den Bosch

Felle kritiek op woontorens bij IJzeren Vrouw: ‘Het is hier geen New York’

9 februari DEN BOSCH - De drie woontorens die de gemeente Den Bosch wil laten bouwen bij de IJzeren Vrouw, vallen helemaal verkeerd bij Mat van Essen. ,,Het is veel te hoog. Het is veel te veel. En het is te massaal’’, zegt deze voorzitter van de stichting IJzeren Bos die in 2007 zo’n 70 bomen plantte in het Prins Hendrikpark dat rond de plas ligt.