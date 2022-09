Bijna honderd belangstellenden voor maar drie woonbootplaatsen in Den Bosch

Henk Vissers is na 70 jaar nog lang niet uitgebla­zen bij de Orthense Harmonie

DEN BOSCH - Al zeventig jaar is Henk Vissers als klarinettist actief bij de Orthense Harmonie. Hij is nog lang niet klaar met de muziek. Over vijf jaar bestaat de harmonie precies een eeuw en die mijlpaal wil hij beslist nog meemaken.

