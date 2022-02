Bijna kwart binnen voor aankoop Graafse Akker

video Sjan (81) uit Nuland krijgt al dertig jaar bloemen zonder afzender: ‘Elke Valentijns­dag weer die kriebel’

NULAND - Het is maandag weer Valentijnsdag en voor Sjan Kappen (81 jaar) is dat altijd een spannende dag. Want wie stuurt haar al dertig jaar anoniem bloemen? ,,Misschien is de afzender iemand van mijn generatie, sterft hij en kom ik er nooit achter.’’

8:46