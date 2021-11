Bijna onwerkelijke exodus rond 20.00 uur uit Bossche horeca

Een lekkere carpaccio vooraf, daarna een dubbel Angusburger en als toetje een ordinaire maar o, zo lekkere Dame Blanche. Is er wel tijd voor als om acht uur het restaurant dicht gaat? Of is het ‘door spaaien’ geblazen met het eten en met pijn in je buik om vijf voor acht de jas aantrekken? Een rondgang in Den Bosch.