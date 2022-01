Bijna zes ton voor flexwoningen Groote Wielen en Maaspoort

Kermis (als het even kan) weer in de binnenstad, horeca mag meepraten over plaatsen van attracties

DEN BOSCH - ,,We gaan dit jaar uit van een gewone kermis in de Bossche binnenstad’’, zegt Manon van der Ven. Het gemeentelijk bureauhoofd Evenementen, marktzaken en standplaatsen doelt op de kermis die van 19 tot en met 28 augustus is gepland op de Markt, Pensmarkt, Parade en het Kerkplein.

11 januari