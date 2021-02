Bijzonder filmpje opgedoken van naoorlogse herdenking op Kamp Vught: ‘Ik zie deze beelden voor het eerst’

De beelden zijn voor Nationaal Monument Kamp Vught nieuw én bijzonder, volgens directeur Jeroen van den Eijnde. ,,Het inkleuren van foto of film kan het verleden echt dichterbij brengen. Wij doen dat ook in onze nieuwe expositie en je ziet hoe het werkt in dit filmpje. Ik zag deze beelden nu voor het eerst. Bijzonder, ook omdat er zo weinig bewegend beeld is van Kamp Vught. Goede kwaliteit ook. Je ziet veel mensen en gezichten. Ik ben benieuwd of er vandaag de dag nog kinderen of kleinkinderen zijn, die de mensen in het filmpje herkennen.”